BANCO SANTANDER DESTACA LA EXPERIENCIA DE LA BANCA CONVENCIONAL FRENTE A LOS NUEVOS ACTORES DIGITALES

El consejero delegado del Banco Santander en España, Rami Aboukhair, destacó este lunes que la banca convencional tiene la ventaja de la experiencia respecto a los nuevos ‘players’, “ganada con el tiempo y con el oficio”.

Así lo indicó en Santander durante su intervención en el 31 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones bajo el título ‘La realidad digital de España’, organizado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic).

Aboukhair señaló que la realidad digital en España es que estamos en la era post digital, “donde lo digital ha dejado de ser algo llamado revolución para convertirse ya en algo cotidiano”.

En este sentido, apuntó que “ser digital es mejorar la productividad y competitividad del tejido empresarial, generar riqueza y empleo, todo ello sin perder la mejor experiencia del cliente, que es básico para nosotros”.

Por ello, indicó que la máxima del banco es que “la tecnología está al servicio del cliente y no al revés, ya que el cliente se adapta más rápido a todo ahora mismo” y remarcó que tienen más de 23 millones de clientes digitales en el mundo, con más de 3.000 transacciones semanales.

Ante esta situación, el consejero delegado de Santander España aseguró que para ellos, ser digital es ofrecer unos servicios que faciliten el día a día al cliente y dar a las personas lo que necesitan a través del canal que elijan.

“Usamos la tecnología para potenciar también la atención personal, ya que en el negocio de la banca sigue siendo fundamental la atención cercana y personal”. Por eso, recalcó que usan la tecnología para ofrecer una serie de intangibles que “son muy preciados”.

Estos tres intangibles son: el tiempo; “ofreciendo procesos más rápidos para el cliente”; libertad, “para que el cliente elija libremente el canal con el que se quiere conectar con el banco”; e ideas, “donde los bancos tenemos que aprender a valorar las ideas y confiar en el cliente”.

Por otro lado, reconoció que estamos en la era de las ‘startups’, de las plataformas de usuarios y la era del emprendimiento, y señaló que en este contexto, “los bancos ya no solo competimos con otros bancos, sino que también con otros actores que están emergiendo y cuyo papel aun no está del todo definido pero empieza a ser muy clara”.

“Así están las 'syntech', que no solo son competidores sino que también colaboradores, y los gigantes tecnológicos, que habrá que ver cuál es su misión en el mundo digital”, apuntó.

En este sentido, comentó que la banca convencional tiene una ventaja respecto a los nuevos ‘players’, “que es la experiencia ganada con el tiempo y con el oficio de los 200.000 empleados por todo el mundo”.

Por último, indicó que en la banca “no es solo necesario tener una idea clara de la estrategia comercial, de la gestión del riesgo o un balance saneado, sino que es fundamental ganarse la confianza del cliente día a día, dándoles soluciones, siendo su socio de referencia para ayudarles a expandir sus negocios o para cualquier casa que puedan necesitar a nivel global”.

Además, destacó que el desarrollo de un país “tiene que ir de la mano del conocimiento, por eso somos la empresa que más invierte en la educación en el mundo”. Por ello, “hay que ayudar y fomentar su formación en profesiones del futuro”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso