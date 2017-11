CCOO PIDE AL SANTANDER UNA “COMPENSACIÓN ADECUADA” Y “VOLUNTARIEDAD” EN EL AJUSTE DE PLANTILLA POR LA INTEGRACIÓN DEL POPULAR

CCOO pidió este viernes al Santander que los ajustes que se van a llevar a cabo en los servicios centrales del grupo financiero en el marco del proceso de integración del Popular se hagan “siempre desde la proporcionalidad, la compensación adecuada y la voluntariedad de las personas afectadas”.

En un comunicado, CCOO explicó que la primera reunión, celebrada este viernes, ha servido para “formalizar” la apertura la mesa negociadora para la “optimización” de los servicios centrales de Banco Santander España y sus unidades de apoyo, y los servicios centrales de Banco Popular y su centro corporativo.

Esta negociación afectará sólo a los servicios centrales del Popular y el Santander, y no afecta al Banco Pastor al no tener servicios centrales.

El sindicato explicó que las redes de oficinas de ambas entidades no van a ser en modo alguno objeto de esta negociación, y no habrá ningún movimiento en este sentido hasta la pérdida de la personalidad jurídica, prevista para el año 2019.

El proceso que ahora se inicia se realiza al amparo de lo contemplado en el artículo 12 del vigente convenio colectivo de banca que recoge el recurso preferente a medidas de flexibilidad interna (movilidad funcional, excedencias, modificación condiciones de trabajo o suspensión de los mismos) y la apertura de un proceso de negociación previo antes de la aplicación de cualquiera de los procedimientos legales previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

