EL BANCO DE ESPAÑA SANCIONA CON UN MILLÓN Y MEDIO DE EUROS A UNA EMPRESA DE CAMBIO DE DIVISAS

Google Plus

El Banco de España ha sancionado con un millón y medio de euros por infracción grave a la empresa de cambio de divisas Best and Fast Change España.



Según la resolución publicada este jueves por el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta multa se debe a la infracción grave cometida en relación a “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, tipificada en la normativa sobre el cambio de moneda extranjera.

En concreto, la infracción grave se impone por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso