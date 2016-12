LA CNMC SANCIONA CON 36.000 EUROS A NEXT TOUCH POR USO INADECUADO DE LA NUMERACIÓN

Google Plus

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 36.000 euros a la empresa Next Touch por diferentes incumplimientos relacionados con numeración corta y de tarificación adicional.

En concreto, la CNMC considera probado el uso prolongado de la numeración de

tarificación especial (parte de ella de tarificación adicional) asignada a Next Touch, así como de los números cortos 1480 y 11864, sin ajustarse a las condiciones para su adjudicación y asignación, ya que “no adoptó medidas para controlar el uso que se daba a esa numeración”.

Así, mediante llamadas y SMS enviados desde distintos números móviles, “se incitaba a los usuarios a llamar a números asignados a Next Touch, y desde estos se inducía, mediante una locución, a llamar a otros números del mismo operador.

“Estos comportamientos generaron tráfico irregular y, en ocasiones, fraudulento, por el uso que se estaba dando a la numeración corta y numeraciones de tarificación especial”, señaló la comisión.

Según afirmó la CNMC, estos incumplimientos suponen una “infracción muy grave” y una “infracción grave” tipificadas en la Ley General de Telecomunicaciones.

Además informó que dicha decisión podrá ser recurrida ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

