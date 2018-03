LA CNMC SANCIONA A NUEVE COLEGIOS DE ABOGADOS POR RECOMENDACIONES DE PRECIOS EN LOS CASOS DE LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 1.455.000 euros a nueve colegios de abogados territoriales por realizar una recomendación colectiva de precios.



En un comunicado, la CNMC explica que el expediente se inicia tras una denuncia de Bankia con motivo de las costas de los pleitos masivos que presentaron los accionistas reclamando la inversión realizada en la salida a Bolsa de la entidad en 2011.

Durante la investigación se puso de manifiesto que nueve colegios de abogados habían elaborado, publicado y difundido baremos de honorarios, que no están autorizados.

Los honorarios de los abogados deben fijarse libremente, recordó la CNMC, para agregar que no existe sistema arancelario en los servicios prestados por abogados, lo que supone que sus honorarios no se fijan por ley o norma en atención a distintos conceptos y cuantías. Además, señaló que en la actualidad los honorarios de abogados tampoco están sometidos al sistema de tarifas mínimas.

La Ley de Defensa de la Competencia prohíbe “todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional”.

En concreto, los sancionados son los colegios de abogados de Barcelona (ICAB), con 620.000 euros; Valencia (ICAV), con 315.000 euros, Sevilla (ICAS), con 145.000 euros;

Vizcaya (Icasv), con 125.000 euros; La Rioja (ICAR), con 90.000 euros; A Coruña (Icacor), con 65.000 euros; Santa Cruz de Tenerife (Icasct), con 65.000 euros; Albacete (Icalba), con 20.000 euros; y Ávila (Icaavila), con 10.000 euros.

La CNMC recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.



