SAMSUNG ESPERA QUE EL DESARROLLO DEL 5G SE ADOPTE PRONTO EN ESPAÑA PARA NO ESTAR EN DESVENTAJA CON OTROS PAÍSES

El vicepresidente corporativo de Samsung España, Celestino García, indicó este miércoles que “conforme vayamos cumpliendo hitos se vaya adaptando España al 5G, de igual manera que lo hemos hecho con otros aspectos, y no estemos en ningún tipo de desventaja competitiva con ningún país”.

Así lo indicó en Santander ante los medios en el marco del 31 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones bajo el título ‘La realidad digital de España’, organizado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic).

García destacó que España tiene una de las mejores redes del mundo, tanto en la parte móvil como en la parte fija, con lo cual “contamos con un elemento de competitividad inigualable”.

En ese aspecto, apuntó que los operadores españoles y la Administración española “siempre ha tenido una sensibilidad enorme a los cambios tecnológicos” y añadió que esperan que el 5G, “conforme vayamos cumpliendo hitos, se vaya adoptando de igual manera y que no estemos en ningún tipo de desventaja competitiva con ningún país”.

García comentó que España tiene que hacer lo mismo que ha hecho en anteriores estadios de la tecnología, “ya que tenemos uno de los operadores más innovadores del mundo con origen español (Telefónica), con presencia de los grandes grupos internacionales y no tengo la menor duda de que España va a jugar un papel fundamental en el 5G, evidentemente cuando llegue el momento”.

Por ello, mandó una invitación a seguir trabajando “todos juntos”, para poder incorporar este tipo de tecnología.

En este sentido, recordó que estamos en la 'preestandarización' del 5G, donde desde Samsung “estamos invitando a nivel mundial a todas las figuras a poder hacer pruebas”.

“Estamos en un modo embrionario sacando la tecnología del laboratorio”, señaló antes de indicar que la primera prueba mundial la van a desarrollar en los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán en Corea del Sur entre el 9 y el 25 de febrero de 2018, “donde esperamos poder replicar estas pruebas rápidamente”.

BIOMETRÍA

Durante su intervención, el vicepresidente corporativo de Samsung España, informó que su compañía está trabajando a nivel mundial con varios compañías, donde ‘Samsung Pass’ se “convierte en una herramienta fundamental, porque nos queremos llevar todas las claves y memorizar todos los códigos”.

En este sentido, comentó que ahora mismo, la biometría, en concreto el escáner de iris, “es la herramienta más sofisticada y segura que hay en el mercado”.

Deseó que haya “muchísimos bancos” que incorporen este mecanismo, y en concreto, anunció que “habrá bancos españoles que adopten esta medida de seguridad”.

García no quiso desvelar cuando comenzará a funcionar y será su presentación, pero aclaró que “está llegando y será pronto”, ya que “trabajamos con tecnología real y cosas que son tangibles, con aspectos que están cercanos”.

