EMPLEO VE POSIBLE UNA SUBIDA DE LOS SALARIOS PERO ADVIERTE DE QUE DEBEN PERMITIR LA CREACIÓN DE 500.000 EMPLEOS AL AÑO

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ve posible que los salarios suban siempre que sean compatibles con ganancias de competitividad y permitan la creación de 500.000 puestos de trabajo al año.

Fuentes del departamento que dirige Fátima Báñez señalaron este martes a un grupo de periodistas que los salarios pueden subir siempre que posibiliten las ganancias de competitividad y la creación de empleo, alineándose así con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que manifestó su deseo de una “normalización” en los salarios, aunque señaló que la prioridad del Ejecutivo sigue siendo la creación de empleo.

No obstante, estas mismas fuentes precisaron que la subida de los salarios no corresponde al Gobierno, sino que se pacta en el ámbito de la negociación colectiva, sin hacer más alusiones después de que patronal y sindicatos no lograran llegar a un acuerdo para impulsar los salarios en este ejercicio.

Lo que sí compete al Ejecutivo es definir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se sitúa en 707,6 euros mensuales, tras la subida del 8% pactada el año pasado con el PSOE.

En este sentido, desde Empleo aseguraron que al final de este ejercicio se conocerá si se produce un nuevo incremento del salario mínimo.

