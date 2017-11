SACYR GANÓ 96,6 MILLONES HASTA SEPTIEMBRE, UN 8,1% MÁS

Google Plus

Sacyr registró un beneficio neto de 96,6 millones de euros entre enero y septiembre de 2017, lo que supone un aumento del 8,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior (89,4 millones).

Según informó este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sin tener en cuenta resultados extraordinarios de 2016, el alza del beneficio sería del 41%.

El importe neto de la cifra de negocio del grupo subió un 4%, hasta los 2.248,7 millones de euros; y el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 271,7 millones de euros, un 3,8% más.

Sacyr explicó que el Ebitda no incluye el gasto no recurrente producido por el ERE en Sacyr Construcción y Somague (Portugal) por un importe de 25,5 millones de euros en 2016. Incluyendo este gasto, el incremento del resultado bruto de explotación sería del 15%.

Por ramas de actividad, en construcciones entre enero y septiembre, la cifra de negocios se redujo el 12%, hasta los 877 millones de euros.

Mientras, Sacyr Concesiones registró una cifra de negocios de 417 millones de euros, el 4% superior a la obtenida entre enero y septiembre de 2016; y la cifra de negocios de Industrial alcanzó los 387 millones de euros (+34%).

La cartera de ingresos futuros cerró septiembre en 29.683 millones de euros, lo que representa un aumento del 14% (3.727 millones). El 61% de la cartera de Sacyr es internacional.

DEUDA

La deuda financiera del grupo cerró el trimestre en 3.192 millones de euros, el 14,3% menos que a finales de 2016, cuando sumaba 3.726 millones. Desde Sacyr explicaron que la reducción del endeudamiento se ha llevado a cabo gracias a la culminación de la estrategia de eliminación de los riesgos asociados a la participación en Repsol a través de una operación derivados sobre 72,7 millones de acciones de Repsol (60% de la participación de Sacyr).

Con esta operación se completó el proceso iniciado en la segunda mitad de 2016 al contratar dos operaciones de derivados sobre el 40% de la participación en la petrolera.

Esta operación ha permitido cancelar la deuda de 769 millones de euros ligada a la participación en la petrolera y liberar las garantías asociadas al préstamo.

Por otra parte, Sacyr se beneficiará de los dividendos distribuidos por Repsol, que no tendrá que destinarlos al servicio de la deuda.

