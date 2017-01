BANCO SABADELL HA RENEGOCIADO LOS CONTRATOS HIPOTECARIOS DE LA MITAD DE SUS CLIENTES CON CLÁUSULAS SUELO

Google Plus

- Oliú cree que no hace falta un cambio de la Ley Hipotecaria, porque es “muy buena”. Banco Sabadell ha renegociado los contratos hipotecarios de la mitad de sus clientes que contaban en ellos con una cláusula suelo, a pesar de que éstas fueran “válidamente constituidas”, según explicó este viernes el presidente de la entidad, Josep Oliú.

En la rueda de prensa de presentación de los resultados anuales de 2016, Oliú señaló que el tema de las cláusulas suelo es una “cuestión muy compleja”, para añadir que “buscamos la renegociación” porque “de buena fe buscamos soluciones” ante una situación que “causa tanto revuelo social y lío”.

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, explicó que tras la sentencia europea sobre la retroactividad total de las cláusulas suelo las provisiones por este tema se elevaron en 130 millones, hasta un total de 410 millones.

En todo caso, el consejero delegado reiteró que este tipo de cláusulas en el banco son “legales”, pues el Tribunal Supremo sólo decía que eran nulas las que “no son transparentes”.

Por ello, expuso que la posición del Sabadell en esta materia es “la que hemos mantenido hasta ahora, con la posibilidad de negociar siempre con los clientes cuando exista esa inquietud, pero la política del banco sigue siendo” la misma, es decir, que las cláusulas suelo del banco son legales.

En este sentido, Oliú indicó que “no se puede hacer una generalización” y que a pesar de que “ha habido un movimiento que nos perjudica, a pesar de la claridad y conciencia nítida que tenemos sobre nuestra actuación, renegociamos los contratos”.

Así, se les ha ofrecido a los clientes “otras alternativas” para que puedan beneficiarse de la situación de bajos tipos de interés, cambiando las condiciones del contrato y ofreciendo, por ejemplo, que lo pasen a tipo fijo, con lo que “salen beneficiados” por las “perspectivas de tipos al alza” hacia adelante.

LEY HIPOTECARIA

Preguntado por la posibilidad de que se impulse una nueva Ley Hipotecaria, Oliú dijo que cree que “no hace falta un cambio” general de la norma, aunque puedan hacerse algunas “modificaciones”.

La actual regulación, aseguró, es “bastante buena, por no decir muy buena”. Además, expuso que gracias a ella “España se ha desarrollado” y muchos ciudadanos tienen una vivienda en propiedad.

Por ello, pidió no legislar por “algún caso concreto”, ya que “no se puede pretender cambias las leyes” por situaciones puntuales, y es una “ley que ha tenido y tiene muy buenos efectos sociales”.

En este sentido, Guardiola indicó que puede que haya habido algunas “malas prácticas” y que haya “cosas que se pueden mejorar”, y si se quiere actuar en esa línea el Sabadell estará ahí, pero pidió ser “prudentes” y que se mantenga el modelo.

