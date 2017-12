BANCO SABADELL VENDE SU PLATAFORMA DE GESTIÓN HOTELERA POR 630 MILLONES

Google Plus

Banco Sabadell, a través de su filial Hotel Investment Partners, ha completado la venta del 100% del capital de HI Partners Holdco Value Added, su plataforma de gestio´n hotelera.



La venta se ha realizado a Halley Bidco, entidad controlada por fondos asesorados por The Blackstone Group International Partners, por 630,7 millones de euros.

Según informó este viernes el Sabadell a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación genera un beneficio aproximado de 50 millones de euros en los resultados de la entidad del ejercicio 2017, incluyendo la plusvali´a neta obtenida, los resultados desde el acuerdo de venta y los costes estimados.

Además, supondrá un aumento de 21 puntos ba´sicos de capital de nivel 1 ordinario (CET1) en la posicio´n de capital regulatorio de Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2017.



