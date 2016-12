BANCO SABADELL ASEGURA QUE SUS CLÁUSULAS SUELO SON "TRANSPARENTES" Y NO ESTÁN AFECTADAS POR LA SENTENCIA DE LA UE

Google Plus

Banco Sabadell aseguró hoy que las cláusulas suelo comercializadas por la entidad no han sido declaradas nulas por los tribunales, por lo que no están afectadas directamente por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

En un comunicado, la entidad explica que sus cláusulas son "transparentes" y sus clientes "fueron informados con claridad, cumpliendo con los requisitos que el Tribunal Supremo ha establecido para que sean consideradas válidas".

No obstante, el banco recuerda que "ha llegado a soluciones, si ha procedido, con cada uno de sus clientes".

