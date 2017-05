BANCO SABADELL SE CENTRARÁ EN EL CRECIMIENTO ORGÁNICO EN EL HORIZONTE 2020

Google Plus

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, señaló este miércoles que “nuestro foco” para el horizonte 2020 es el crecimiento orgánico y “no está en nuestra planificación estratégica” realizar compras, porque las operaciones corporativas “se producen cuando se producen” y se estudian “si aportan valor”, pero un banco “planifica solo crecimiento orgánico”.

Durante su intervención en un encuentro empresarial de CEOE y Banco Sabadell, Guardiola fue preguntado sobre el futuro del Banco Popular y señaló que “ellos son los que tienen que responder” las preguntas, y en cualquier caso, “desde el punto de vista sistémico es un valor importante” que “no ha necesitado ayudas públicas”.

El consejero delegado del Sabadell señaló que 2017 es un ejercicio “de transición” porque se materializará la venta de la filial americana Sabadell United Bank, se producirá la migración de la filial británica TSB, una operación “de otro calibre” y de “enorme complejidad”, y también será un ejercicio en el que Sabadell tiene la intención de bajar costes y dar el salto a la digitalización.

Del mismo modo, el consejero delegado de la entidad explicó que en estos momentos están preparando el nuevo plan estratégico con horizonte 2020, que será “el plan de la normalización” del balance y en el que la rentabilidad entrará en doble dígito, “con muchísima centralidad en la transformación y la agenda digital” tras los años de crisis.

En este sentido, Guardiola hizo balance de la evolución del sector bancario durante los últimos años, incidiendo en que la crisis ha sido “muy espectacular” y “ha costado muchísimo dinero” al sector financiero, con unas pérdidas que se aproximan a los 200.000 millones de euros, de los que 125.000 fueron dotados por las entidades que no necesitaron ayudas públicas.

Guardiola afirmó que fue una crisis “muy compartida” y “llegó en un momento donde no entendíamos muy bien qué significaba estar en el euro”.

“Teníamos que haber hecho muchas más restricciones al crédito”, porque “hemos financiado el suelo, la construcción y hasta los muebles”, señaló.

Fue un “error conjunto de diagnóstico de la economía, con esa trampa monetaria que no supimos ver”, en referencia al euro, y “probablemente con la peseta hubiéramos sido capaces de diseñar políticas más restrictivas”, consideró.

‘BREXIT’

Preguntado sobre el impacto de un ‘Brexit’ duro o blando en su filial TSB radicada en Reino Unido, Guardiola señaló que “Brexit es brexit” y lo relevante es si Reino Unido tendrá un trato de “socio preferencial” o de “tercer país”.

El proceso de negociación “va a durar tiempo” y generará “incertidumbre”, que estará acompañada de un “lenguaje político agresivo” y una “clarísima presión de los agentes económicos para que al final los acuerdos sean lo más razonable posible”.

En cualquier caso, descartó que TSB se vea afectado por el ‘Brexit’, ya que “no está en la City”; lo que sí le afectará será “la marcha de la economía inglesa” y para esta, la perspectiva de crecimiento está por encima de la media europea.

