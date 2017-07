Rivera negociará los Presupuestos de 2018 bajo la exigencia de más partidas sociales

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado hoy que negociará con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado de 2018 bajo la exigencia de que haya más partidas económicas y sociales, ya que "no hay excusa" cuando el PIB sigue creciendo y el paro se ha reducido.

En rueda de prensa para hacer balance de las medidas que ha conseguido aprobar Ciudadanos en los últimos 8 meses de legislatura, Rivera ha insistido en que en otoño presentará una reforma del mercado laboral en la que insistirán en la implantación del contrato único.

Ha explicado que Ciudadanos empezará a negociar los Presupuestos de 2018 a partir de septiembre con "nuestras condiciones", y ha avanzado que una exigencia básica será la de seguir cumpliendo con las partidas económicas y sociales que aparecen en el pacto de investidura con el PP.

"En el acuerdo hay un cuadro macroeconómico anexo y se trata de seguir el pacto y que el PP que siga cumpliendo con el resto de partidas", ha dicho, al tiempo que ha recordado que "no sólo habrá una bajada de impuestos" con las deducciones en el IRPF sino que urgirán "más partidas sociales y económicas" siempre que se pueda cumplir la senda de consolidación fiscal.

Ha recordado que Ciudadanos ha apoyado el techo de gasto de 2018 y los objetivos de déficit público pero ha puntualizado que los mejores datos macroeconómicos, como el aumento de la economía del 0,9 % en el segundo trimestre, o la disminución del paro, dan margen para mayor gasto social.

"No hay excusas para no cumplir con el pacto de investidura", ha recalcado, tras incidir en que las cuentas de 2018 favorecerán a las rentas más bajas, a los "mileuristas y a las familias que no llegan a final de mes o tienen a cargo discapacitados o personas mayores".

"Es un compromiso que le hemos arrancado al Gobierno en contra su voluntad. Que los presupuestos tengan menor presión fiscal, luchen contra el fraude y den estabilidad política a España".

En materia laboral, Rivera ha reiterado que en el próximo periodo de sesiones volverán a reclamar la implantación de un modelo de contrato único para que desde el primer día todos los trabajadores tengan sus derechos garantizados.