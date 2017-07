Rivera ve sensato que el Gobierno promueva en septiembre un pleno sobre Cataluña

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que sería "sensato" y de "sentido común" que el Gobierno promoviera que se convoque un pleno en septiembre para explicar cómo está afrontando el desafío secesionista en Cataluña y qué medidas jurídicas piensa adoptar ante el 1 de octubre.

Aunque está convencido de que el referéndum no se va a celebrar, Rivera ve "necesario" que se celebre ese pleno para que el Ejecutivo dé cuenta de "en qué situación" se encuentra Cataluña,

Tiene que ser el Gobierno el que lo convoque, ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso, porque es el que tiene "que actuar y tiene los instrumentos" para abordar la crisis catalana.

Pero, a su juicio, también sería "bueno" que los españoles conocieran la posición de las distintas fuerzas políticas, refiriéndose sobre todo al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez, que "depende de la hora y el día" tiene una posición u otra.

A veces, ha criticado, parece que no le gusta que algunos partidos, como Ciudadanos, exijan que se cumplan las leyes, otras "habla de diálogo" y no se sabe para qué o quiere reformar la Constitución con el fin de cambiar el artículo sobre la soberanía nacional, que no comparten.

Y ante esta "ambigüedad" que atribuye Rivera al PSOE y al PSC, lamentando que algunos de sus cargos públicos hayan decidido votar y "legitimar" el referéndum, ha pedido a los socialistas que se posicionen "nítidamente" del lado de la Constitución.

Ha aprovechado para cargar contra el PSC por no querer unirse al PP y Ciudadanos para recurrir ante el Tribunal Constitucional el "atropello" de la reforma del Reglamento del Parlament que permitiría una aprobación exprés de las leyes de "desconexión".

También a Podemos le ha reclamado que explique "claramente" que están a favor de la secesión de Cataluña para que los ciudadanos sepan a qué atenerse.