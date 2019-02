El Rey preside hoy la cena oficial del GSMA Mobile World Congress 2019

El Rey Felipe VI viajará este domingo a Barcelona para asistir a la cena oficial del GSMA Mobile World Congress 2019 que tendrá lugar este año en el Museu Nacional d'Art de Cataluña (Mnac).

El monarca asiste una vez más al encuentro previo donde las autoridades reciben a los representantes de la organización y a miembros de grandes empresas que participan en el Mobile World Congress (MWC), que prevé en su decimocuarta edición unos 107.000 asistentes.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, también participará en la cena junto a la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, también tienen previsto acudir a la cena inaugural.

El mismo domingo al mediodía, la ministra de Economía y Hacienda, Nadia Calviño, asistirá en el II 'Digital Future Society Summit' de Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) en el Palacio de Congresos de Fira de Barcelona.

El lunes por la mañana, el Rey presidirá la inauguración del congreso en el recinto de Gran Via, en un acto al que también asistirán Torra, Puigneró y la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, así como Colau y Marín.

Después de la inauguración, Torra presidirá la presentación de la primera ambulancia conectada con 5G en un acto que tendrá lugar dentro del expositor 'Catalonia' de la Generalitat, junto a Puigneró y la consellera de Salud, Alba Vergés.

A las 16.00 horas, la consellera Chacón acudirá al recorrido inaugural del Four Years From Now (4YFN) 2019, al que también asistirá Colau y que tendrá lugar en palacio 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Por la tarde, el monarca asistirá a la entrega del Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a Mariano Puig, que concede el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos, en un acto en la sede de la escuela de negocios Iese, en la capital catalana.