Rajoy dice que seguirá hablando con el PNV y con el PSOE: "Nos podemos entender en muchas cosas"

Así lo ha señalado Rajoy en una rueda de prensa tras participar en Pekín en la Mesa redonda de Líderes del Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación.

Rajoy ha celebrado el acuerdo alcanzado con el PNV para aprobar los PGE y ha mostrado su "voluntad" de "seguir hablando" y de buscar en todo momento "diálogo y consenso".

Respecto al PSOE, Rajoy ha rechazado pronunciarse sobre el debate entre los tres candidatos a las primarias socialistas, ni sobre el anuncio de Pedro Sánchez respecto a que su primera medida sería pedir su dimisión.

"Tengo que respetar las decisiones que tome el partido socialista y no voy a hacer ningún comentario ni sobre esa declaración, y fíjese los que podría hacer. Hemos respetado el proceso interno del PSOE y cualquier decisión que se adopte", ha indicado al respecto.

De hecho, Rajoy ha afirmado que se pueden llegar a "entender en muchas cosas", como en lo referido a la defensa de la soberanía nacional y la unidad nacional, así como en otros temas de los que hablarán "pronto" en materia de política europea, tales como el 'Brexit', el avance en política de defensa y exterior común.

"VOLUNTAD TOTAL" DE ENTENDIMIENTOS

Otros asuntos que se abordarán "en próximas fechas", como el Presupuestos europeo, la autoridad fiscal europea o el eurobono, están previstos para medio y largo plazo, si bien en cualquier caso "habrá que hablar con los socialistas", ha reiterado. "Mi voluntad para llegar a entendimientos es total y además es mi obligación", ha añadido.

De esta forma, ha pedido que desde la clase política sean "capaces de estar todos a la altura de las circunstancias y no estar en cosas como la moción de censura que va a tener los efectos que todo el mundo conoce".

En esta línea, Rajoy ha abogado por actuar con "seriedad y responsabilidad", ya que "las cosas van bien" en materia económica, y se suma la "ventaja" de que se está "liquidando la mayor crisis de España de las últimas décadas". "Ahora toca ir a lo fundamental", ha agregado.

En cualquier caso, ha valorado que el primer paso de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos haya salido "bien", tras rechazarse las enmiendas a la totalidad, porque desde el PP seguirán "trabajando para tener votos y (los Presupuestos) salgan adelante".

El presidente del Gobierno ha defendido que con un Ejecutivo constituido hace solo seis meses "no tiene el más mínimo sentido que, por prejuicios de no sé qué tipos se paralicen" los Presupuestos de este año, que incluyen partidas que benefician al conjunto de ciudadanos.

"No aprobar los Presupuestos francamente no tiene ningún sentido", ha apostillado Rajoy, quien ha subrayado que desde el PP se han hecho "esfuerzos de diálogo", como prueban los 175 votos a favor de las cuentas públicas, por lo que ha recalcado que el 'no' a los PGE "no beneficia absolutamente a nadie y perjudica a muchísima gente, sobre todo a una mayoría de