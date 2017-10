RYANAIR RETRASA HASTA EL 15 DE ENERO LA PROHIBICIÓN DE SUBIR UN SEGUNDO BULTO A BORDO SIN EMBARQUE PRIORITARIO

Google Plus

Ryanair anunció este martes que ha decidido retrasar la puesta en marcha de su nueva política de equipajes, más restrictiva con los bultos que se pueden subir al avión, hasta el 15 de enero de 2018, en lugar de hacerlo el 1 de noviembre de este año.

Según explica la aerolínea irlandesa de bajo coste, este retraso trata de dar “más tiempo a sus clientes para acostumbrarse a los cambios, especialmente durante la temporada alta de Navidad”.

En concreto, a partir del 15 de enero de 2018 solo los pasajeros con Embarque Prioritario (incluyendo las tarifas Plus, Flexi Plus y Family Plus) podrán subir dos bultos a la cabina.

El resto de pasajeros (sin Embarque Prioritario) sólo podrán subir el bulto de mano más pequeño a la cabina, mientras que la maleta de cabina (más grande) se bajará a la bodega, sin coste adicional, en la puerta de embarque.

Esta nueva política se empezó a aplicar desde el 6 de septiembre, cuando el precio por maleta facturada bajó de 35 a 25 euros.

Además, el peso permitido para las maletas facturadas se incrementó de 15 kilos a 20.

