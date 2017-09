RYANAIR CONTARÁ CON 5 NUEVOS VUELOS INTERNACIONALES DESDE MADRID A PARTIR DEL VERANO DE 2018

Google Plus

Ryanair anunció este martes su calendario de vuelos de verano en Madrid para la próxima temporada de 2018, en el que destacan 5 nuevas rutas: Bari, Frankfurt Main, Glasgow, Poznan y Praga.

De este modo, el número de trayectos operados por Ryanair en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ascenderá a 55. Además, la aerolínea irlandesa anunció su previsión de transportar a más de 7,35 millones de pasajeros al año, así como de mantener 5.500 puestos de trabajo en el aeropuerto madrileño.

El director de Marketing de la compañía, Kenny Jacobs, habló también sobre la nueva política de equipaje de la aerolínea, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de noviembre. Este cambio implica que los clientes sin prioridad de embarque sólo podrán llevar una maleta a bordo, si bien el tamaño por maleta facturada aumenta de 15 a 20 kilos y el precio se ve reducido de 35 a 25 euros. Todo esto, explicó Jacobs, “acelera el proceso de embarque y elimina retrasos”.

Respecto a la situación de Alitalia, Jacobs insistió en el “interés” de Ryanair por comprar la aerolínea italiana “si es reestructurada”. Además, comparó este proceso de venta con el de Air Berlín, al que calificó de “amaño”. Según Jacobs, el hecho de que la aerolínea número uno del país (Lufthansa) compre a la que está en segunda posición (Air Berlín) supone un incumplimiento de las leyes de competencia. Asimismo, dijo no entender la situación económica de la compañía alemana. “Es como si un restaurante en Marbella se hunde en agosto, todas las aerolíneas hacen dinero en ese mes”, matizó.

En cuanto al ‘Brexit’, Jacobs destacó que “el resultado final es incierto”. “El mejor escenario será la permanencia en ‘Open Skies’, pero es poco probable”, vaticinó. La separación del Reino Unido de la Unión Europea podría provocar una interrupción de los vuelos entre ambos destinos durante “semanas, meses, o no sabemos cuánto tiempo”, señaló Jacobs. Ante esta situación “el Gobierno británico no tiene plan B”, según el directivo, que se preguntó si las vacaciones de 2019 tendrían como destino Escocia o Irlanda.

