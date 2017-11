ROSELL (CEOE) SE MUESTRA A FAVOR DE SIMPLIFICAR LAS MODALIDADES DE CONTRATO EN ESPAÑA, PERO PIDE QUE SE HAGA “CON CALMA”

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, se mostró hoy favorable a reducir el número de modalidades de contrato en España, pero pidió que se haga “con calma, con tranquilidad”, para evitar “hacer cosas muy teóricas y que después, desde el punto de vista práctico, no sirven para nada”.

Así lo dijo Rosell en declaraciones a los periodistas en el marco de la conferencia ’20 años de transformación del consumo en España’, organizada por el periódico ‘El Economista’ y por Cetelem.

El responsable de la patronal española se refirió así a la simplificación de contratos, una materia que está previsto que se aborde esta tarde en la Mesa de diálogo social sobre calidad en el empleo, en la que están presentes el Gobierno, la patronal y los sindicatos.

Rosell se mostró a favor de reducir los tipos de contrato que existen en España y que cifró en más de 40, pero matizó que se deberá estudiar qué tipo de contrato necesita cada empresa en función de su actividad. Por ello, pidió que la reducción se haga “con calma, con tranquilidad”.

Respecto a otro asunto que el Gobierno quiere abordar en el ámbito del diálogo social, como es la penalización para aquellas empresas que abusen de la temporalidad y la rotación, Rosell destacó que las compañías tienen que cumplir la legislación, pero “penalizar por tener que utilizar un tipo de contrato u otro no es lo más inteligente”.

Preguntado por el estado de la negociación colectiva y, en particular, por el acuerdo salarial para el próximo año, el presidente de CEOE dijo que en su organización están “en plena reflexión, que yo creo que tendrían que estar los sindicatos”, por la falta de pacto para este ejercicio.

En este sentido, recordó que CEOE ofrecía una subida salarial para 2017 entre un 1,2% y un 2,5% y afirmó que “se está demostrando con los hechos que hubiese sido mucho mejor” firmar el acuerdo con esta horquilla, puesto que actualmente la subida salarial pactada en convenio se sitúa en el 1,7%.

“Los sindicatos tendrán que explicar por qué no firmaron cuando la realidad demuestra que llevábamos 0,8 puntos por encima de lo que se está firmando”, dijo.

Tras realizar estas declaraciones, Rosell clausuró la jornada ’20 años de transformación del consumo en España’, en la que hizo hincapié en la mejora de la productividad para que España crezca más y pronosticó que las perspectivas de consumo privado para 2018 son “positivas”, en línea con las de la economía española.

