ROSELL (CEOE) ADVIERTE DE INCERTIDUMBRES POLÍTICAS ESTE AÑO

- Apunta que en 2017 se podría recuperar la recaudación por impuestos previa a la crisis. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, advirtió este martes de que este año se presentan “incertidumbres políticas” y pidió, en relación a los referéndums, que “no pongamos preguntas encima de la mesa, porque probablemente las respuestas serán distintas” a las deseadas.

El presidente de la patronal hizo esta consideración durante la inauguración de la jornada informativa 'Las sociedades de garantía, un aliado en la financiación de las pymes’ en la sede de la CEOE.

Rosell señaló que España se encuentra en un nuevo ciclo económico “con todas las incertidumbres del mundo”, pero en una situación “mejor” que hace unos años, pues encadena tres ejercicios consecutivos de recuperación.

Así, recalcó que el país habrá crecido en 2016 un 3,3% y en el presente ejercicio “ya estaremos en el PIB que teníamos en 2008”, lo que es una “noticia positiva” aunque “nos ha costado mucho”, porque por el camino han caído “miles de empresas medianas y pequeñas” y muchos puestos de trabajo que todavía no se han recuperado.

En este escenario económico, Rosell destacó que el déficit “ya no es tan negativo”, pero en 2017 se debe reducir del 4,6% al 3% y “ese es el gran objetivo de la economía española”, aunque el responsable de la patronal se preguntó: “¿Cómo no hemos sido capaces de que ese déficit se rebajara” si se han registrado incrementos del PIB “tan importantes?”.

Asimismo, planteó que “probablemente” este año se recupere el nivel de ingresos previo a la crisis por los cuatro principales impuestos –IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales-, que en 2007 alcanzó los 200.000 millones y en 2016 ascendió a 188.000 millones.

El presidente de la patronal también se refirió a la situación del sistema de pensiones para señalar que “los números de las pensiones están claros”: el gasto se ha multiplicado por dos desde el año 2000.

“La tendencia es clara” teniendo en cuenta el punto “clave”, que es la evolución demográfica y la esperanza de vida, y “hemos de darle soluciones que, por supuesto, no van a ser fáciles”, indicó.

En este sentido, anunció que la CEOE presentará en las próximas semanas un documento actualizado sobre las pensiones.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Asimismo, durante la jornada el presidente de la patronal destacó la importancia de la exportación de las empresas del país, la “gran aportación a la economía española”.

Entre 2000 y 2016 se han duplicado las ventas españolas al exterior y este año habrá más de 150.000 compañías exportando, tanto grandes como medianas y pequeñas, lo que es “un dato tremendamente positivo”, dijo.

Además, Rosell incidió en la importancia de la financiación empresarial, porque “las pymes son las claves de nuestra economía” y las que “han sufrido realmente la crisis” y en este nuevo ciclo económico “la financiación va a ser la clave”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso