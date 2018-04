ROLDÁN (AEB) SEÑALA QUE LA UNIÓN BANCARIA DEBE DAR LUGAR A ENTIDADES PANEUROPEAS

Google Plus

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, afirmó este martes que la unión bancaria en la Unión Europea deberá traducirse en los próximos años en “fusiones transfronterizas” que den lugar a “entidades paneuropeas”.



Roldán realizó esta afirmación durante su participación en una mesa de debate sobre el modelo de negocio de la banca enmarcada en la jornada ‘Los retos de la banca europea’, organizada por Abanca y 'Cinco Días', en la que señaló que “no poder utilizar tus depósitos en Bélgica para financiar a las pymes en Italia es no tener una unión bancaria”.

Además, el presidente de la AEB también se refirió a la reducción del número de entidades del sector en España en los últimos años, para considerar que dicha reducción “no es problemática” para la competencia en el sector.

En este sentido, Roldán destacó que en comparación con otros sectores, como el eléctrico, el del gas o las infraestructuras, entre otros, el sector bancario sigue contando con más competidores, aunque resaltó que, en su opinión, el número de entidades no es “condición necesaria ni suficiente” para la competencia.

"REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA"

Por otra parte, Roldán se refirió al modelo de negocio de la banca y señaló que “la transformación digital” en este sector “es imparable”. “El modelo de negocio de la banca sigue siendo válido”, afirmó, para añadir que lo que cambia “son las circunstancias que nos rodean”.

“Estamos haciendo frente a una revolución tecnológica”, aseguró el presidente de la AEB, para concretar que se trata de una transformación “que es más potente porque viene impuesta por la demanda”. “Son nuestros clientes los que nos piden operar con nosotros de una manera distinta. Todos los segmentos de población por edad utilizan cada vez más la banca por Internet y por el smartphone como la vía fundamental para operar con su entidad de referencia”, afirmó.

‘FINTECH’

En relación con dicha transformación, Roldán aseguró que “uno de los cambios más claros” es la consciencia adquirida por el sector sobre la importancia del cambio tecnológico.

Así, en referencia a las ‘fintech’, el presidente de la AEB señaló que “tenemos un escenario nuevo en el que tenemos que entenderlo todo”, y destacó la importancia de cooperar con este tipo de entidades.

“Hace tres años las 'fintech' querían comerse a los bancos, ahora lo que quieren es que se las coma un banco”, declaró, para concluir que “va a ser más fácil cooperar con ellas”.

REGULACIÓN

Por otra parte, preguntado por la propuesta del PSOE de establecer un impuesto a la banca para financiar las pensiones, Roldán respondió que “el Parlamento decide y nosotros tenemos que aceptarlo”, pero “el problema de envejecimiento de la población no tiene que ver con el sector financiero y sus problemas”. “Me cuesta mucho ver la relación, pero estaremos a lo que nos digan”, aseguró.

Además, Roldán también se refirió a la influencia en el modelo de negocio “del tsunami regulatorio” puesto en marcha en los últimos años y del que indicó que “es tremendamente exigente con las entidades” y que “el aumento de exigencias de capital” tiene un impacto en el negocio del sector.

Así, puso como ejemplo que el Mifid “son 7.000 páginas” y que cumplir con él tendrá un coste mayor, aunque supondrá “más garantías para los clientes y las entidades”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso