ELVIRA RODRÍGUEZ DICE QUE LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA FUE UNA “OPERACIÓN FALLIDA”

Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 2012 y 2016, afirmó este miércoles que en la salida a Bolsa de Bankia no hubo fallos de supervisión, aunque reconoció que ésta acabó siendo una “operación fallida”.



En la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, Rodríguez indicó que “Bankia sale a Bolsa porque lo exige la ley” y lo hizo “en aplicación de la normativa en vigor” que exigía un determinado capital o comenzar a cotizar en el mercado. De esta manera, señaló que “si no hubiera querido el legislador, no habría salido”.

Además, Rodríguez quiso dejar claro que el folleto cumplía los requisitos que debía según la ley. Por ello, aseguró que la CNMV “hizo lo que tenía que hacer” y reclamó “ser capaces de por una parte ver el bosque pero también analizar los árboles”, para agregar que no hay que “equivocar” a la Comisión con el Banco de España. Rodríguez recordó que ella no estaba al frente de la CNMV cuando Bankia salió a Bolsa en julio de 2011, aunque se puso al día del tema cuando asumió el cargo.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso