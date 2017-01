LA RIQUEZA FINANCIERA DE LOS HOGARES ALCANZA 1,21 MILLONES Y SUBE UN 3%

Google Plus

La riqueza financiera neta de los hogares se situó en 1,21 billones de euros durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, lo que supone un aumento del 3% con respecto al trimestre precedente.

Según los datos hechos públicos este lunes por el Banco de España, en relación con el PIB, los activos financieros netos representaron el 110,4%, ratio que es 0,4 puntos inferior a la de septiembre de 2015.

Los datos del Banco de España muestran que este indicador sube por segundo trimestre consecutivo. Además, permanece por encima del billón de euros, encadenando ya 13 trimestres consecutivos.

Así, hasta el tercer trimestre de 2016 y en términos acumulados de cuatro trimestres, las operaciones financieras netas de los sectores residentes presentaron un superávit de 26.000 millones de euros, equivalente al 2,4 % del PIB, por encima del 2% observado en el mismo trimestre del año anterior.

Por sectores institucionales, las sociedades no financieras y el sector de hogares obtuvieron unos saldos positivos del 2% y del 3,4% del PIB, respectivamente. También las instituciones financieras mostraron un superávit (1,8% del PIB), mientras que el sector de las administraciones públicas registró un déficit del 4,8% del PIB.

Con todo ello, la deuda bruta alcanzó 1,849 billones de euros, un 167,5% del PIB, 8,9 puntos porcentuales por debajo

de la ratio registrada un año antes. Por sectores institucionales, la deuda (no consolidada) representó en el mismo periodo un 102,3% del PIB en las sociedades no financieras (si se excluyeran los préstamos interempresariales, la ratio sería un 83,5%) y un 65,2% en los hogares.

Por su parte, el total de activos financieros del sector alcanzó al final del tercer trimestre de 2016 un importe de 1,992 billones, un 1,3% superior al alcanzado en el mismo trimestre del año anterior.

Este incremento fue el resultado de una adquisición neta de activos financieros de 31.800 millones durante los últimos cuatro trimestres, que fue compensada parcialmente por una revalorización negativa, debida fundamentalmente al descenso de las cotizaciones bursátiles en ese período.

En relación con el PIB, los activos financieros totales de los hogares representaron un 180,4% al terminar el tercer trimestre, 4,2 puntos porcentuales menos que hace un año.

Por componentes, el grueso de los activos financieros de los hogares se encontraba en el tercer trimestre en efectivo y depósitos (el 43% del total), seguidos de participaciones en el capital (23%), seguros y fondos de pensiones (17%) y participaciones en fondos de inversión (13%).

Los seguros y fondos de pensiones fueron el componente que más incrementó su peso en los activos financieros de los hogares (con un aumento de 0,8 pp) en este último año, mientras que las participaciones en el capital fueron las que más cayeron (-0,7 pp).

