CEOE AFIRMA QUE LA REVISIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES ES UN “DESPRESTIGIO ABSOLUTO” DE LA MARCA ESPAÑA

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, afirmó hoy que la revisión del Impuesto de Sociedades supone un “desprestigio absoluto” de la Marca España.

Así lo indicó este miércoles en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que acudieron diferentes personalidades políticas, entre las que se encontraba la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; empresariales, como los presidentes de Cepyme y Ceim, y sindicales, como los secretarios generales de CCOO y UGT.

Durante su intervención, Rosell calificó como “uno de los grandes estropicios” de los últimos años los cambios introducidos en el Impuesto de Sociedades, “un cambio increíble que se hizo a principios de diciembre con efecto retroactivo a pocos días de que acabe el año”.

En este sentido, el responsable de la CEOE señaló que “no podemos legislar cuando el partido ya ha empezado o cuando el partido está a punto de acabar”, y se preguntó “qué vamos a decir ahora a los empresarios extranjeros que vienen aquí, cuando nosotros vamos al exterior y demandamos seguridad jurídica”.

Rosell comentó que “lo que se ha hecho con el Impuesto de Sociedades en los últimos tiempos es básicamente con una intención de sacar dinero de donde fuera por si la Comisión Europea lo pedía”. “Hay fórmulas para poder hacerlo”, aseguró, “pero no hacerlo en el último segundo y haciéndolo mal”.

Apuntó que “el sentimiento de todo el mundo empresarial es que el último cambio del Impuesto de Sociedades es un desprestigio absoluto de la Marca España” y aseguró que dicha afirmación “la he pensado más de una vez y, por tanto, he dicho lo que quería decir”.

Ante la pregunta de si ha hablado con sus homólogos de otros países o con empresarios extranjeros, Rosell comentó que “cuanto menos explique lo que me han dicho mejor, pero lo que me han contado sobre lo que se ha hecho es todo muy negativo”.

Por ello, señaló que “veremos de que manera se puede arreglar o se puede enderezar esta situación”, aunque recalcó que “será muy difícil hacerlo a nivel general y tendrán que ser las empresas una a una las que lo deban solucionar”.

El presidente de la patronal lamentó que “el Gobierno no ha sido lo suficientemente claro en el sentido de decir el daño que va a hacer para no conseguir nada, porque lo que se está consiguiendo es financiación”. “Sacas algo en cuanto a más ingresos, pero básicamente es un problema de financiación”, recalcó.

Rosell comentó que “habrá que ver hasta qué punto puede perjudicar esta situación a la implantación de empresas en España”. “Cuando vienen aquí las empresas extranjeras y les explicas esto, toman precauciones porque consideran que este país no es seguro”.

Sobre el ‘Brexit’ y la posible salida de empresas del Reino Unido, el presidente de la CEOE indicó que “hay que tratar de atraer a los inversores que salgan de Reino Unido”, aunque matizó que “lo tenemos muy difícil, porque no tenemos las condiciones que tienen otros”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso