UPTA REVELA QUE ENTRE OCTUBRE DE 2013 Y AGOSTO DE 2017 LA CIFRA DE AUTÓNOMOS AUMENTÓ EN 188.502

Google Plus

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) publicó este miércoles los datos de crecimiento neto de autónomos en España y lamentó que fuese de “sólo” 188.502 personas.

En este período que abarca los últimos cuatro años se produjeron, según los datos de UPTA, 2.842.717 nuevas altas de autónomos frente a 2.654.212 bajas. De este modo, para la agrupación “el modelo propuesto no está dando los rendimientos esperados” y por tanto “es necesario realizar ajustes que permitan ser más eficaces en las políticas de creación y consolidación del trabajo autónomo”.

Además, UPTA señaló que, de estos más de 2,8 millones de altas producidas en el sistema, “el 50% de ellas corresponden a la tarifa plana”. No obstante, matizó que “apenas tenemos unos 75.000 autónomos consolidados en términos netos procedentes de la misma”. Así, la Unión denunció que “el retorno de la inversión realizada es nulo”.

El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, aseguró que “en sí misma la tarifa plana es una buena medida como puerta de acceso para emprendedores que tienen una idea de negocio, siempre que reúnan las mínimas condiciones de viabilidad”.

Sin embargo, afirmó que “la bonificación no puede ser tomada como un atractivo ilimitado en el que encuentran refugio las personas expulsadas del mercado de trabajo por cuenta ajena, en la mayoría de los casos sin ninguna experiencia ni formación en los negocios que inician”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso