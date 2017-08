EL PRAT. PEÑA SE REUNIRÁ CON AENA Y LA GENERALITAT, TRAS ESCUCHAR A EULEN Y LOS TRABAJADORES

Google Plus

Marcos Peña, árbitro designado por el Gobierno para resolver el conflicto laboral en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, se reunirá en los próximos días con el gestor aeroportuario Aena y con la Generalitat de Cataluña, después de escuchar este miércoles a la empresa Eulen y a los trabajadores.

Fuentes cercanas a la negociación explicaron a Servimedia que la intención de Peña, quien también es presidente del Consejo Económico y Social (CES), es reunirse con Aena y la Generalitat para conocer también su visión.

Mientras, en la mañana de hoy, Peña se reunió a las 9.30 horas con el comité de empresa de Eulen y, al término de este encuentro, lo hizo con la compañía.

Por parte de los trabajadores, una portavoz explicó a Servimedia que han visto al árbitro “aparentemente preocupado” por lo sucedido, motivo por el que “hemos salido con un rayito de luz”, en referencia a cuál sea el laudo, que previsiblemente se resolverá determinará la próxima semana.

"POR IMPERATIVO LEGAL"

Según esta portavoz, Peña se ha interesado, particularmente, por la falta de paridad entre los trabajadores encargados de los controles de seguridad de pasajeros en El Prat, así como por el estrés que padecen estos empleados.

Por otro lado, desde el comité de empresa también quisieron manifestar su malestar por el despido de dos trabajadores que, según la empresa, incumplieron los servicios mínimos. El comité desmintió este argumento y alertó de que a otras dos personas se les ha expedientado y, del mismo modo, podrían ser despedidas.

Por este motivo, aseguraron que se están planteando convocar una nueva huelga en protesta por estos despidos y que no tendría relación con el laudo que se pueda determinar, por lo que sería legal, según la portavoz.

En cualquier caso, indicaron que el laudo se recurrirá, independientemente de su contenido, al considerar que no se ha dado el caso para establecer un arbitraje y “por imperativo legal”. Desde Eulen, prefirieron no hacer declaraciones al respecto.

