EL RESULTADO DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS SUBIÓ UN 1,8% EN EL PRIMER SEMESTRE

El resultado ordinario neto (RON) de las empresas no financieras españolas aumentó un 1,8% en el primer semestre, impulsado por la favorable evolución tanto de los ingresos financieros (por los mayores dividendos percibidos) como de los gastos de esta misma naturaleza, que siguieron reduciéndose gracias al descenso de los costes medios de financiación.

Según informó este jueves el Banco de España, el curso de las partidas no recurrentes, en cambio, ejerció un impacto negativo sobre el resultado final, debido principalmente a las menores reversiones por deterioro y al descenso de las plusvalías generadas, en ambos casos asociadas a activos financieros.

Ello llevó a que este excedente se contrajera un 26,8% en comparación con el mismo período del año anterior.

Por su parte, el Valor Añadido Bruto (VAB) de estas empresas se redujo, en términos nominales, un 0,5% en comparación con el mismo período de 2016, frente al incremento del 2,7% registrado un año antes.

No obstante, el Banco de España explica que la evolución de este excedente se ha visto influida negativamente por el comportamiento desfavorable de algunas compañías muy grandes que tienen un peso destacado en esta muestra, concentradas sobre todo en el sector de la energía.

Excluyendo esta rama, el VAB creció un 2,2%, incremento muy similar al registrado por este mismo agregado el año anterior (2,1%).

Por su parte, el empleo de estas empresas registró un incremento interanual del 2% durante los seis primeros meses de 2017, por encima del 1,6% que había crecido el año previo.

Por tipo de contrato, siguió siendo el empleo temporal el que se expandió con más fuerza: un 8,1%, frente a un avance del 0,8% del fijo.

