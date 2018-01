RESTALIA PREVÉ ABRIR 130 RESTAURANTES EN 2018, CON UNA INVERSIÓN DE 32,5 MILLONES DE EUROS

Google Plus

Restalia, grupo de restauración que engloba a '100 Montaditos', 'La Sureña' y 'The Good Burger', abrirá 130 nuevos restaurantes en 2018, que supondrán una inversión de 32,5 millones de euros y la creación de 1.560 puestos de trabajo.



Según informó el grupo en un comunicado, en 2017 superó los objetivos marcados a comienzos del año, al superar los 700 locales operativos y conseguir un aumento del 13% en sus ventas.

Restalia tiene más de 600 restaurantes operativos en España, de los que 380 corresponden a '100 Montaditos', más de 120 a 'The Good Burger' y cerca de 100 a 'La Sureña'.

Además, durante 2017 el grupo abrió 22 establecimientos en Europa y América, poniendo el foco especialmente en Italia y Portugal. El grupo cuenta con 50 restaurantes de '100 Montaditos' en Italia y este mes tiene previsto abrir el primer 'The Good Burger' en Roma, mientras que en Portugal cuenta con 15 establecimientos.

Por otro lado, Restalia está presente en América Latina con 30 restaurantes abiertos entre Estados Unidos, Colombia, Chile, México, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana.

El presidente del grupo, José María Fernández-Capitán, afirmó que “los resultados de este año son un aliciente para seguir creciendo y continuar consolidándonos como los líderes de la restauración en España”.



