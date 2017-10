ARIAS CAÑETE ESPERA UNA “RESPUESTA SATISFACTORIA” DEL GOBIERNO SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LA CNMC PARA NO ACUDIR AL TRIBUNAL DE LA UE

Google Plus

El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, explicó este jueves, en el Congreso de los Diputados, que espera recibir en los próximos días “una respuesta satisfactoria” del Gobierno español sobre la reforma que debe aplicar para garantizar la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia energética, para evitar una denuncia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En una comparecencia en la Comisión de Energía de la Cámara Baja, Arias Cañete advirtió de que “el problema sigue existiendo” tras la reciente aprobación del real decreto que modifica la estructura del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Por ello, explicó que mantiene conversaciones tanto con el regulador como con el Gobierno, a la espera de que el Ejecutivo le explique cómo va a resolver este problema.

“Soy partidario de tratar de resolver un problema antes de ir al tribunal”, aseguró el comisario, quien aseguró que “a menos que el Estado sea absolutamente recalcitrante y no haga ningún movimiento”, prefiere evitar los tribunales.

A este respecto, explicó que tiene 54 conflictos abiertos con todos los países de la UE, de los que cuatro son con España.

En referencia al motivo de su comparecencia, el paquete normativo para impulsar las energías limpias, advirtió de que “es evidente que la falta de interconexiones eléctricas pone en riesgo la descarbonización de la economía”, ya que incrementa el coste de los mercados menos integrados como la Península Ibérica.

En esta línea, el comisario español explicó que la falta de estas interconexiones afecta al desarrollo de las energías renovables porque no permite a los países poco conectados beneficiarse plenamente de estas energías.

Se trata, según explicó, de que cada energía se pueda producir en los lugares donde abunda y que luego pueda circular libremente a través de las fronteras para cubrir las carencias temporales en otros lugares.

“Es una prioridad política para la Comisión Europea”, aseguró Arias Cañete, quien apuntó que “ninguna de las propuestas de la Comisión sobre el mercado de la electricidad y las renovables serán eficaces sin un adecuado nivel de interconexiones en especial en la península ibérica”.

A este respecto, valoró la evolución experimentada por estas conexiones desde la Declaración de Madrid en 2015 y en especial desde la llegada de Emmanuel Macron a la Presidencia de Francia.

Concretamente, se refirió al reciente acuerdo entre Red Eléctrica y su homóloga francesa para financiar la interconexión por el Golfo de Vizcaya, línea que permitirá que España se acerque en 2025 al objetivo del 10% de interconexión.

Por otro lado, defendió que “es posible reducir las emisiones mientras se genera riqueza”, ya que desde 1990 han descendido un 23% en Europa cuando desde entonces el PIB se ha incrementado un 53%.

Asimismo, señaló que la aplicación de las medidas contempladas en el paquete de invierno de la Comisión para impulsar las energías limpias permitirán la creación de 900.000 puestos de trabajo en el continente, además de incrementar el PIB un 1%.

“El compromiso de la UE de avanzar en una economía baja en emisiones de carbono y en llegar a la descarbonización total es absoluto”, aseguró el comisario, quien añadió que “es un deber y no una opción”.

Por último, indicó que la Comisión ha elaborado más del 90% de las propuestas legislativas necesarias para completar la unión de la energía y explicó que próximamente completará este proceso con medidas para reducir las emisiones en el transporte con otras dos directivas, una para turismos y furgonetas y otra para vehículos pesados.

