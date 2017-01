CCOO APELA A LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO PARA QUE DEFINA UN MODELO DE FORMACIÓN "EFICAZ"

Google Plus

El sindicato CCOO apeló este miércoles a la responsabilidad del Gobierno para que "de una vez por todas" defina un modelo de Formación Profesional para el Empleo "válido, eficaz y útil", tras el remanente que se ha generado de más de 400 millones de euros en los fondos destinados a la formación de ocupados.

En un comunicado, el sindicato hizo estas consideraciones en base a un estudio realizado por la Secretaría de Formación de CCOO que señala que en 2015 no se publicó la convocatoria de ayudas para Planes de Formación para trabajadores ocupados, a pesar de estar previstos 188 millones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En 2016 la Administración publicó la convocatoria de ayudas por importe de 250 millones y por primera vez en concurrencia competitiva solo para centros y entidades de formación, sin la participación de los agentes sociales, y en enero de 2017 aún no se ha resuelto.

Así, Comisiones indicó que en los tres últimos años se ha generado un remanente en los fondos estatales para formación de ocupados de más de 400 millones de euros. En este sentido, el sindicato denunció que "el Gobierno no puede pretender ahorrar sustrayendo al sistema los fondos de los trabajadores para formación, inventando artificios financieros y presupuestarios que hacen que el remanente de estos fondos de formación sirva para financiar déficits de otras partidas" y que se esté desmantelando un modelo que estaba basado en el diálogo y la negociación colectiva.

Por ello, reclamó al Ejecutivo que trabaje conjuntamente con las organizaciones sindicales y empresariales y establezca mecanismos que permitan la participación e intervención de estas en el diseño, el seguimiento, la evaluación y también en el control de la formación.

