LA CNMV TODAVÍA DEBE RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DEL GOBIERNO SOBRE LA OPA DE ATLANTIA, QUE SIGUE ESTANDO AUTORIZADA

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sigue teniendo que responder a los requerimientos del Gobierno por haber dado su visto bueno a la opa de Atlantia sobre Abertis sin solicitar autorizaciones por las autopistas e Hispasat, pese a que la compañía italiana las ha acabado pidiendo.



Así lo explicaron a Servimedia fuentes de la CNMV, que recordaron que el plazo para responder a dichos requerimientos, que piden la revocación de su visto bueno a la opa, concluye el 8 de enero.

“Mientras mantengan los requerimientos, tendremos que contestar”, apuntaron estas fuentes, que añadieron que la decisión de Atlantia “no nos afecta” porque “seguimos teniendo que contestar a los requerimientos”.

De hecho, a fecha de hoy la oferta de la italiana no ha sido revocada, ya que la CNMV se ha limitado a incorporar al expediente la información de que Atlantia ha solicitado dichas autorizaciones.

Sin embargo, dicha oferta está paralizada a la espera de que la CNMV resuelva la autorización de opa lanzada por Hochtief, la filial alemana de ACS, que a diferencia de Atlantia ha pedido desde el principio las autorizaciones al Gobierno.

Con esta situación, si la CNMV no responde a los requerimientos del Gobierno o lo hace de una manera que no satisfaga al Ejecutivo, es todavía posible que sea denunciada ante lo contencioso-administrativo por los ministerios de Fomento y de Energía, Turismo y Agenda Digital, aunque Atlantia haya accedido finalmente a pedir los permisos.

Al hacerlo, la italiana explicó que ha tomado esta decisión ante la “evidente importancia” que los ministerios de Fomento y Energía, Turismo y Agenda Digital otorgan a la presentación de sendas solicitudes de autorización gubernamental.

Además, indicó que se ha tomado “en beneficio de los intereses del mercado, de la propia sociedad afectada Abertis y de sus accionistas e inversores”, para mostrar su “respeto por las instituciones españolas y su mejor disposición a que el proceso de oferta sobre Abertis no se vea ralentizado”.

Asimismo, reiteró su “plena confianza en el buen funcionamiento de las instituciones españolas y en su evaluación neutral, eficiente y objetiva de las solicitudes de autorización administrativas al tratarse de una operación de dimensión comunitaria”.



