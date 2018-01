LA CNMV RESPONDE AL GOBIERNO QUE MANTIENE LA AUTORIZACIÓN DE LA OPA DE ATLANTIA SOBRE ABERTIS

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido, en contestación a los requerimientos de los ministerios de Fomento y de Energía, Turismo y Agenda Digital en relación a la opa de Atlantia sobre Abertis “mantener la autorización” otorgada a la concesionaria italiana “por considerar que dicha oferta reúne todos los requisitos” exigidos en la legislación.



En un comunicado, la CNMV señaló que su “se basa en la consideración de que las autorizaciones a las que se refieren los requerimientos” de ambos ministerios, relacionados con la necesidad de que el Gobierno autorice la opa en lo que se refiere a las autopistas que gestiona Abertis y a su participación en Hispasat, no están comprendidas en el apartado 2 del artículo 26 del real decreto sobre ofertas públicas de adquisición aprobado en 2007 y vigente en la actualidad.

En todo caso, el supervisor de los mercados quiso “manifestar su respeto al ámbito competencial propio de los ministerios requirentes y confía en que el proceso de opa podrá seguir adelante con normalidad”.

Entre las razones que expone la Comisión se encuentran que las autorizaciones a las que se refieren los requerimientos no son autorizaciones “requeridas por la oferta” (expresión que utiliza el artículo 26.2 del Real Decreto de opas), sino autorizaciones relativas a la transmisión indirecta de ciertos activos o contratos de los que es titular el grupo Abertis.

Además, indica que cabe considerar que tales autorizaciones no son autorizaciones administrativas de organismos supervisores (expresión que se utiliza también en el artículo citado), sino de meras autorizaciones o consentimientos en el ámbito concesional-contractual.

Por otra parte, se indica que el propio real decreto de opas contempla la posibilidad de otras autorizaciones que se requieran como consecuencia de la adquisición del control de la compañía objeto de la oferta, que no hayan sido solicitadas u obtenidas al autorizarse la oferta, a efectos de que el folleto de la opa informe sobre los efectos que podría tener el incumplimiento o la falta de obtención de las mismas.

Según la CNMV, la exigencia de autorizaciones previas en los términos previstos por el artículo 26.2 del real decreto de opas constituye una “excepción” al principio de libre transmisibilidad de las acciones de las sociedades cotizadas. “Tanto ello como, en general, el principio de libertad de movimiento de capitales obligan a ser restrictivo en cuanto al alcance del precepto”, agrega la Comisión.

PROCESO

La CNMV incorporó al expediente de Atlantia la información de que ésta ha solicitado dichas autorizaciones. Sin embargo, dicha oferta está paralizada a la espera de que la CNMV resuelva la autorización de opa lanzada por Hochtief, la filial alemana de ACS, que a diferencia de Atlantia ha pedido desde el principio las autorizaciones al Gobierno y que ya ha logrado la relativa a las autopistas.

Si la respuesta de la CNMV no satisface al Ejecutivo, es todavía posible que sea denunciada ante lo contencioso-administrativo por los ministerios de Fomento y de Energía, Turismo y Agenda Digital, aunque Atlantia haya accedido finalmente a pedir los permisos.

Por su parte, en lo referente a Hispasat, Hochtief (ACS) todavía no tiene el visto bueno del Ministerio de Energía, ya que dicho permiso es más complejo que el de las autopistas.

Hochtief solicitó dicha autorización pese a que su intención si finalmente prospera su oferta sobre Abertis es vender la participación en el satélite español, algo que también aceptaría hacer su rival, la italiana Atlantia, en el caso de que el Gobierno le obligue.

Paralelamente, Energía sigue también a la espera de que el Consejo de Administración de Red Eléctrica, que tiene intención de adquirir a Abertis la participación en Hispasat, elabore un documento interno que garantice que no se produzca un contagio del satélite en la actividad regulada del operador eléctrico.

“Se trata de elaborar una muralla china financiera”, explicó el propio ministro Nadal en un acto informativo reciente, donde añadió que se debe evitar “cualquier incidencia que Hispasat pueda contagiar a un grupo muy estable” y cuya actividad afecta al recibo de la luz.



