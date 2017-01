TOXO (CCOO) RESPONDE A CEOE QUE ESTÁ DISPUESTO A HABLAR DE PRODUCTIVIDAD, PERO INSISTE EN LA HORQUILLA SALARIAL DEL 1,8% AL 3%

Google Plus

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se dirigió este jueves por carta a los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi, para responder a la propuesta de subida salarial de la patronal, y aunque se mostró dispuesto a hablar de productividad y otros temas, insistió en incrementar los salarios este año entre un 1,8% y un 3%, como plantean los sindicatos.

Toxo indica a la patronal que la propuesta de subida salarial de los sindicatos "es la más adecuada en el actual escenario económico, teniendo en cuenta la mala calidad del empleo, la devaluación salarial y el aumento de la desigualdad y la pobreza". Del mismo modo, advierte de que “el tiempo para la negociación no es ilimitado”.

No obstante, el máximo dirigente de CCOO se muestra dispuesto a aceptar el sumario de temas para debatir en el proceso de diálogo social sugerido por la CEOE y a mantener las reuniones que sean necesarias con los grupos parlamentarios y el Gobierno, pero sugiere incorporar otros temas, como un plan de choque por el empleo o la igualdad de trato y no discriminación por género, y fijar antes de las reuniones del diálogo social las materias a debatir.

