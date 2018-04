LA CNMC RESPALDA LA MODIFICACIÓN DE ALGUNOS USOS DE LA NUMERACIÓN MÓVIL PROPUESTA POR EL MINISTERIO

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha respaldado los cambios propuestos por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital relativos a la modificación de algunos usos de la numeración que no se ajustan a la naturaleza del servicio móvil para favorecer un uso más ordenado de los recursos de numeración.



Según informó la CNMC, entre otros aspectos,estos cambios se centran en los servicios de atención al cliente, los servicios de centralitas a través de numeración móvil y los servicios máquina a máquina (M2M).

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital propuso modificar la Resolución de 27 de mayo de 2013, por la que se habilita la prestación de servicios de atención a clientes y la prestación de servicios de red privada virtual sobre redes de comunicaciones móviles.

En este sentido, se han identificado algunos casos en los que se usa la numeración móvil como identificador de línea llamante desde ubicaciones fijas.

En concreto, determinadas empresas de servicios de telemarketing y atención a clientes podrían estar usando la numeración móvil para identificar a terminales fijos de sus centros de atención de llamadas (call center) con tal de obtener una mayor tasa de descuelgue de los potenciales clientes llamados (la experiencia indica que se tiende a atender un mayor número de llamadas cuando provienen de números móviles).

Por otro, centralitas privadas de grandes clientes (empresas y administraciones públicas) que utilizan números móviles como extensiones de la centralita para puestos fijos. En estos casos el destinatario suele recibir como identificador de la línea llamante un número móvil ordinario (de nueve cifras) o bien uno largo compuesto por un número de cabecera (de la centralita) junto con el número de extensión desde donde se realiza la llamada.

Para la CNMC, aunque en ambos casos el interés principal no es el de recibir llamadas para obtener una remuneración, no puede descartarse que haya agentes en el mercado que puedan estar beneficiándose de tal posibilidad por la diferencia de los precios de terminación entre redes fijas y móviles.

Por ello, valora que se impidan estos usos, aunque entiende que los servicios de atención al cliente a través de numeración móvil para identificar ubicaciones fijas a través de puntos de terminación fijos ya estaban prohibidos, al no llevar implícita la condición de movilidad.



