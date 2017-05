RENFE TRANSBORDA A LOS PASAJEROS AFECTADOS EN EL AVE ENTRE MÁLAGA-SEVILLA Y BARCELONA

Google Plus

Renfe informó hoy que los 400 pasajeros afectados por la avería del AVE que unía Málaga y Sevilla con Barcelona están siendo transbordados a otro tren que ya se encuentra en el lugar de la incidencia, que continuará su marcha hasta el destino previsto.

Así lo confirmaron fuentes de Renfe a Servimedia, quienes aseguraron que el retraso previsto de llegada se estima entre las dos horas y media y las tres, aunque “hasta que no llegue a la Ciudad Condal no se podrá contabilizar el retraso real”.

Además, reconocieron que ha afectado a otros trenes como el Alvia que une Huelga y Madrid o el que une Málaga y Madrid, aunque estimó que “probablemente haya alguna demora más en otros trenes, que se contabilizará cuando finalicen su trayecto”.

El tráfico ferroviario no se ha visto interrumpido al mantenerse la circulación por una de las dos vías. Esto está ocasionando demoras en el resto de trenes de Alta Velocidad que prestan servicio con origen o destino Andalucía.

Cabe recordar que a las 10.50 horas se producía la incidencia al paso del AVE por la localidad de Brazatortas (Ciudad Real) que ha provocado la salida de un rodal del coche número 8, impidiéndole continuar la marcha y sin ocasionar daños personales.

Renfe informó que devolverá a todos los viajeros el importe íntegro del billete, de acuerdo con su Compromiso Voluntario de Puntualidad.

