RED.ES E ICEX PONEN EN MARCHA EN ISRAEL UN SPAIN TECH CENTER

Los ministerios de Energía y Economía anunciaron este lunes la puesta en marcha a traves del Icex y Red.es de un Spain Tech Center (STC) en Israel, que tendrá su sede en Tel Aviv.



Spain Tech Center es una iniciativa creada por ambos ministerios en el año 2011 en San Francisco, la capital global del emprendimiento, con el objetivo de asesorar y acompañar a las empresas españolas en su acceso al mercado norteamericano. Por STC han pasado ya más de 700 emprendedores y 500 empresas. Más de un 80% de las empresas participantes en los programas de inmersión en San Francisco han captado clientes en Estados Unidos.

STC engloba un conjunto de programas destinados a asesorar, formar y apoyar a aquellas 'startups' nacionales que decidan acceder o expandirse en estos ecosistemas.

Israel es el país con más emprendedores tecnológicos per cápita, según datos del Foro Económico Mundial, y puesto que se trata de un mercado pequeño, los nuevos negocios nacen con una marcada visión global, aspecto éste de máximo interés para proyectos españoles de base tecnológica con necesidad de escalar. Asimismo, un buen número de corporaciones tienen sus centros mundiales de I+D+i en Tel-Aviv, dónde no sólo desarrollan tecnología propia sino que también buscan innovaciones. En Israel, puerta de entrada a los mercados asiáticos, están presentes importantes fondos mundiales de inversión.

Red.es e ICEX aportarán a este nuevo STC un presupuesto total de 600.000 euros para gestionar la participación de empresas españolas a través de actividades de tutorización, formación y programas de aceleración.

El anuncio del nuevo STC en Israel se ha realizado en el marco del programa de inmersión de primavera de STC en San Francisco, que comenzó este lunes en la sede de Red.es.

Las 10 empresas participantes han sido seleccionadas por haber desarrollado un producto o servicio de alto valor tecnológico y con tracción de mercado demostrable.

Entre ellos figuran Boardfy, una herramienta de monitorización de precios de competidores online que permite automatizar el proceso de fijación de precios en función del comportamiento del mercado, y Checkealos, una plataforma de análisis y optimización de la experiencia de usuario y conocimiento del cliente.

También han sido elegidos Ecertic, JVSP, Last Mile, ShopAdvizor, Valeet, Wallbox, Wenalyze y Woom.



