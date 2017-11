BOTÍN RECUERDA QUE LOS CAMBIOS REGULATORIOS TIENEN “IMPACTO” EN LOS BANCOS Y EN “MILLONES DE PERSONAS”

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, destacó este miércoles la importancia de que cuando las autoridades piensen en nuevas leyes y regulación “consideren el impacto que pueden tener en los bancos, pues también estarán afectando a millones de personas”.

Así lo indicó durante su participación en la ‘Conferencia de Banca Internacional’ organizada por el Santander, en la que afirmó que además “conviene tener en cuenta que la neutralidad en la regulación no existe” y que “siempre hay un impacto”.

De esta manera, expuso que hay dos cosas “importantes” a tener en cuenta. La primera es “intentar que el terreno de juego sea igual para todos”. En este sentido, comentó que “si das un préstamo, das un préstamo, independientemente de si eres o no un banco. Y lo mismo debería aplicar si tomas depósitos”.

En segundo lugar, apuntó que la importancia de ser “ágil”. “En un mundo que está cambiando tan rápido, no podemos tener normas y regulación que tarden años en cambiar si cuando las ponemos en práctica las consecuencias que tienen no son las esperadas”.

Botín subrayó que el sector financiero no debe “infravalorar” la dimensión de los cambios que vienen en general, para agregar que “hay muchos retos pero también oportunidades y algunas son grandes”.

A medida que avance la revolución digital, indicó, “el éxito no se medirá sólo en términos de crecimiento y beneficios”. El éxito, aseguró, “se medirá por la confianza del público y su opinión hacia negocios como los nuestros”.

“Para ganarnos la confianza y la lealtad tenemos que ser sostenibles, gestionando el cambio con un ojo puesto en el futuro, y no mirando sólo al presente”, añadió.

ATRAER TALENTO

Por otra parte, la presidente de Banco Santander explicó que hay que “tenemos que intensificar nuestra capacidad de generar, atraer y retener talento porque eso determinará nuestro éxito”.

Como país, subrayó, “significa más y mejor educación”. “Significa generar empleo actual y contribuir a la creación de empleo y de riqueza a futuro” y también “apoyar mejor a los emprendedores”. Botín comentó que se necesitan “empleados leales y motivados para dar el mejor servicio a los clientes, para que estos estén satisfechos y nos recomienden a otros”.

“Haciéndolo, generaremos beneficios estables y predecibles, que es lo que esperan de nosotros nuestros accionistas”, sentenció.

