DE LA SERNA RECUERDA A ATLANTIA QUE ES EL GOBIERNO QUIEN DECIDE SI HACEN FALTA O NO AUTORIZACIONES

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, recordó este martes a Atlantia que "le corresponde al Gobierno de España decidir si se necesita o no autorización" para llevar a cabo un cambio en las concesiones de las autopistas y de Hispasat en el marco de la opa sobre Abertis.

Así se expresó De la Serna en declaraciones a la prensa tras inaugurar unas jornadas sobre la metodología BIM en el Instituto de la Ingeniería de España, donde explicó que la Abogacía del Estado está analizando la cuestión.

Por otro lado, explicó que su departamento se ha dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para trasladarle que "nadie se ha puesto en contacto a lo largo de todo este proceso para informarnos sobre el mismo y para solicitarnos la concesión".

A este respecto, explicó que el Gobierno tenía claro que con el cambio de la sociedad era necesaria la autorización, pero ahora, viendo que Atlantia no plantea cambiar las sociedades, hay que analizar esta nueva situación.

La compañía italiana, que quiere hacerse con Abertis, entiende que la autorización no es necesaria porque la sociedad no cambia, sino que cambia el accionariado de la matriz origen de la sociedad.

"Con ese cambio de forma indirecta tiene que analizarse si corresponde o no cambio de autorización", dijo el ministro, que explicó que se tiene que estudiar también si la autorización se debe solicitar ahora o más tarde, antes del efectivo cambio accionarial.

En esta línea, apuntó que "hay una opinión de Atlantia, y ahora el Gobierno tiene que trasladar su posición definitiva al respecto", decisión que según explicó es independiente en el caso de las autopistas y de Hispasat.

Por ello, rechazó que la posible toma de control de Hispasat por parte de Red Eléctrica vaya a servir para desatascar la operación en lo relativo a las autopistas. "Es indiferente lo que ocurra en otros sectores", sentenció.

Por último, aseguró que lo que se decida en relación con Atlantia será aplicable también a ACS si finalmente decide lanzar una contraopa por Abertis.

