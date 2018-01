SOLBES RECONOCE “ERRORES DE PREVISIÓN” Y CREE QUE SE PUDO HACER MEJOR PARA RESPONDER A LA CRISIS

Pedro Solbes, vicepresidente económico del Gobierno socialista entre 2004 y 2009, reconoció este miércoles que hubo “errores de previsión” en el ámbito macroeconómico y que “sería absurdo responder negativamente” a la pregunta de si se podría haber hecho mejor para preparar a la economía española para la crisis.



En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, Solbes señaló que el Gobierno no fue capaz de detectar la “fuerte” recesión española en 2009 y que pensaba que se podría volver al crecimiento en 2010.

Además, explicó que se estimaba que la solución más deseable hubiera sido una política fiscal “más restrictiva”, para agregar que “se intentó en parte, con resultados insuficientes, pero en todo caso útiles para reducir el impacto de la crisis”.

También reconoció que “el excesivo peso de los factores políticos de aquellos años impidió” avances en algunas medidas en materia económica.

El exvicepresidente económico aseguró que las finanzas públicas “hubieran podido estar más saneadas”, y agregó que el superávit presupuestario podría haber alcanzado el 4% o 5% del PIB en los años previos a la crisis, en lugar del 2% que se alcanzó.

También consideró que se podría haber reducido la deuda pública más allá del 36% del PIB alcanzado. Todo ello “hubiera mejorado nuestros márgenes de actuación en la primera fase” de la crisis, “pero no evitado” la misma.

En este sentido, recordó que se pasó de un superávit del 2% en 2008 a un déficit del 11% en 2009, y que éste se mantuvo en el entorno del 10% en los dos años siguientes.

SECTOR FINANCIERO

Según Solbes, “con estas cifras la decisión de minimizar recursos públicos para hacer frente a la intervención de los bancos estaba totalmente justificada”.

Por otra parte, expuso que “se minusvaloró” el riesgo del déficit por cuenta corriente y que “hubo un exceso de confianza en el sector financiero”.

El ministro de Economía entre 2004 y 2009 apuntó que “no se distinguió suficientemente” entre las entidades mejor preparadas para afrontar la crisis, como los grandes bancos y algunas cajas, y las que podían tener “dificultades”, en especial la mayor parte de las cajas de ahorros.

Sobre el papel del Banco de España y si éste puedo hacer más, comentó que “con la perspectiva actual es evidente que lo que se hizo fue insuficiente, como lo muestran algunos de los avances realizados o propuestas en las recientes reformas”.

“Hicimos lo que podíamos hacer”, afirmó, para agregar que en la actualidad se dispone de instrumentos “más eficientes para hacer frente a futuros retos”.

En todo caso, alertó de que “es evidente que las crisis volverán y la solución será más difícil si se opta por un sistema financiero menos regulado, aunque la exigencia de nuevos requisitos pueda restringir su capacidad para financiar la economía”.

MERCADO LABORAL Y PENSIONES

Solbes también se refirió a las reformas llevadas a cabo durante los Gobiernos de Zapatero, para señalar que en el caso de las referidas al mercado laboral “se dejaron, en mi opinión excesivamente, en manos de los agentes sociales”.

Mientras, puso en valor que se “protegió e incrementó al máximo” el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que era de 19.300 millones de euros en 2004 y alcanzó los 66.815 millones en 2011, una pieza importante unida a la reducción del nivel de deuda pública.

“Es cierto, sin embargo, que lo que en aquel momento se valoraba como muy positivo, hoy, con mayor perspectiva y conocimiento de la evolución de los acontecimientos posteriores, debe considerarse como insuficiente”, afirmó.

En todo caso, subrayó que “llegar a la crisis con menor deuda y un nutrido fondo para pensiones suavizó el impacto financiero de la misma”.

Pese a reconocer los errores en la gestión del Gobierno de Zapatero, Solbes señaló que aunque heredaron del Ejecutivo del PP una economía en la fase alta del ciclo, ya se apreciaban “riesgos potenciales que se cristalizaran posteriormente”.

Sobre las discrepancias con Zapatero y el hecho de que éste tardara en reconocer la crisis, dijo que es cierto que en aquellos años el Gobierno prefería que se dijeran algunas cosas y otras no y que él, en ocasiones, decía lo que consideraba aunque no fuera el mensaje del Ejecutivo.



