LA CNMC RECOMIENDA HACER CONFIDENCIALES LAS DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó este viernes que la futura ley de secretos empresariales recoja que las denuncias por infracción de estos secretos sean confidenciales para aumentar la protección de los denunciantes frente a posibles represalias.



Así consta en el informe que ha elaborado Competencia sobre el anteproyecto de Ley de secretos empresariales a solicitud del Ministerio de Justicia y que difundió este viernes.

La norma amplía la protección de los titulares de secretos empresariales, ya que no solo afectará a aquellos que poseen derechos de propiedad industrial registrables, sino a los titulares de cualquier secreto comercial o industrial, frente a su obtención, utilización y revelación ilícitas.

El organismo apunta que en términos generales, la propuesta de ley es “positiva” desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente.

Competencia considera que “clarificará la protección” de los secretos empresariales en el ordenamiento jurídico español y facilitará una competencia leal entre empresas.

No obstante, realiza varias recomendaciones para mejorar el texto, como es hacer confidenciales las denuncias por infracción de secretos para aumentar la protección de los denunciantes frente a posibles represalias.

También aconseja permitir que no solo los titulares de los secretos empresariales, sino todos los que resulten perjudicados por la vulneración de un secreto puedan presentar una denuncia, y mejorar la definición del concepto de secreto empresarial para evitar que se proteja la información obtenida de manera ilegal.

La futura ley de secretos empresariales transpone al ordenamiento jurídico español una directiva europea relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.



