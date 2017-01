(Vídeo) JOSÉ CARLOS DÍEZ RECOMIENDA “CONCENTRARSE” EN SUBIR SALARIOS ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE DEROGAR LA REFORMA LABORAL

- Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: . El economista José Carlos Díez, al que el PSOE ha encargado la ponencia económica que debatirá en su próximo Congreso Federal, recomienda al Parlamento que se “concentre” en propiciar mejoras para tratar de lograr una alza de los salarios en España, ante la imposibilidad de derogar en la presente legislatura la reforma laboral.

En una entrevista concedida a Servimedia, Díez lamentó que la última reforma laboral del PP ha hecho que, desde el año 2011, el peso de los salarios sobre el PIB haya bajado dos puntos, lo que se traduce en “unos 20.000 millones de euros menos en manos de las familias”. “Eso es una deflación salarial inédita en la historia de España”, denunció.

Díez dijo que ahora es el momento de ser “realistas” y “no vamos a vender cosas que no podemos hacer”, al tiempo que subrayó que el discurso de la próxima ponencia económica del PSOE será “ilusionante pero posible”.

En este punto, Díez reconoció que la intención del PSOE es “revertir” la reforma laboral del PP y prueba de ello es que todos los grupos del Parlamento han apoyado la propuesta de esta formación para derogarla, a excepción del PP.

“El PSOE tiene 85 escaños y no puede pensar en diseñar una reforma de la legislación laboral de máximos a corto plazo”, reconoció el responsable de la ponencia económica que debatirá el PSOE en su próximo Congreso.

No obstante, sí reconoció que en el programa que se redactaría para las próximas elecciones generales a tres años vista, “sí podemos pensar que vamos a ganar las elecciones y que vamos a gobernar y cambiarla (la reforma laboral)”.

Díez manifestó que el Parlamento debería “concentrarse” en buscar soluciones para una subida de los salarios y que sea una “prioridad”, porque no tiene sentido que con un crecimiento del empleo “tan intenso”, no suban más los salarios.

Por ello, se mostró partidario de una nueva negociación colectiva en la que, en época de crisis, el empleo “no sea la variable de ajuste única y que haya flexibilidad”. Preguntado sobre cuál sería una subida de sueldos razonable (los sindicatos piden hasta un 3% y CEOE hasta un 1,5% más un 0,5% adicional), Díez afirmó que debería ligarse a la rentabilidad y productividad de las compañías.

“Lo normal es que los salarios estuviesen ligados al margen y a la productividad y cuando hay problemas, que haya flexibilidad en el ajuste. Lo que no es sostenible es que cuando llega la recuperación los ciudadanos no se vean beneficiados”, incidió.

