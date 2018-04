UGT RECLAMA "UN COMPROMISO FIRME POR EL EMPLEO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE ABERTIS EN ESPAÑA"

Google Plus

UGT reclamó este lunes, ante la opa lanzada por Hochtief sobre Abertis, “un compromiso firme por el empleo y el mantenimiento de las sedes de Abertis en España”.



En un comunicado, el sindicato valoró que la inversión de Hochtief es considerada por la entidad germana como “una inversión estable y a largo plazo, en el marco de un proyecto global”.

Sin embargo, UGT condiciona esta valoración al hecho de que la alemana mantenga los órganos de decisión y gestión de la actividad ordinaria en territorio español, especialmente Madrid y Barcelona.

Por otra parte, el sindicato valoró positivamente “la intención de ACS, Atlantia y Hochtief de no modificar los derechos adquiridos por los empleados y directivos de Abertis en materia de remuneraciones, contratos o planes de previsión social que ya hubieran sido aprobados por Abertis”.

En el mismo sentido, también apreció la intención de no modificar la localización de las oficinas, delegaciones o localizaciones de los centros de trabajo actuales de Abertis.

En todo caso, UGT lamentó que “los anteriores puntos se manifiesten como intención y no se expresen en términos de compromiso”. Por ello, solicita a Hochtief “la manifestación de un compromiso general, firme e inequívoco relativo al mantenimiento del empleo y las condiciones de trabajo del Grupo Abertis y, de forma específica, respecto al mantenimiento de la sede y centros de gestión en Madrid y Barcelona”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso