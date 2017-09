PARO. ATA RECLAMA QUE SE APRUEBE LA LEY DE AUTÓNOMOS PARA NO FRENAR LA CREACIÓN DE EMPLEO

Google Plus

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) reclamó este lunes que no se demore la aprobación de la Ley de Autónomos para no frenar la creación de empleo.

En un comunicado, la organización realizó esta petición al valorar como “malos” los datos de paro y afiliación correspondientes a agosto publicados hoy y señalar “una desaceleración en el crecimiento de autónomos y en el crecimiento del empleo”.

En esta línea, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmó que “es necesario y urgente impulsar medidas que continúen facilitando la creación de empleo y emprendimiento” y añadió que “no se puede demorar más la aprobación de la Ley de Autónomos si lo que queremos es no frenar el impulso que habíamos tomado, ya que los autónomos son el motor del empleo y debemos ponérselo fácil”.

La Ley de Autónomos, aprobada por unanimidad por la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados el pasado junio, se encuentra pendiente de ser aprobada por el Senado antes del 31 de octubre.





