RENFE VUELVE A RECIBIR CRÍTICAS DE LOS USUARIOS POR LA VENTA DE LOS BILLETES A 25 EUROS, PESE A SUS RECOMENDACIONES

Renfe vendió esta madrugada, en menos de dos horas, otra tanda de billetes promocionales a 25 euros en medio de las críticas de usuarios que se encontraron con dificultades para poder comprar, pese a las recomendaciones que lanzó la compañía unos días antes.

Renfe vendió 25.192 billetes a 25 euros de la quinta tanda promocional del 25 Aniversario de la Alta Velocidad para viajar entre el 4 de septiembre y el 30 de noviembre, con una afluencia de consultas a la web que superó los 1,9 millones.

Según explicó la compañía en un comunicado, a las 1.20 horas de este viernes se completó la venta, pero en este caso, también se registraron numerosas críticas en las redes sociales de usuarios que intentaron acceder a la compra y no pudieron finalizarla con éxito.

Pese a que Renfe lanzó días antes una serie de recomendaciones para facilitar la obtención de billetes, se sucedieron una vez más las quejas.

Multitud de usuarios manifestaron a través de Twitter su malestar al no haber podido acceder a la búsqueda de trayectos ni finalizar la compra debido a la saturación de la web; otros comentaron que Renfe les había cobrado los billetes pero no se los había enviado, y solo en algunos casos había devuelto el dinero, con lo que la compra quedaba cancelada.

En este último caso en el que la compañía había devuelto el dinero, unos usuarios se movilizaron en Twitter y animaron a quienes se vieran en esta situación a comunicar este problema a través de Twitter para poder plantear acciones judiciales conjuntas, y además dejaron constancia de ello en la cuenta de Renfe.

Varios usuarios señalaron que ya habían hecho reclamaciones por las distintas casuísticas que se dieron para no poder finalizar con éxito la compra. Tal fue el cúmulo de comentarios sobre las incidencias, que Renfe fue trending topic en España durante la madrugada.

No obstante, la frustración también dejó espacio para el humor y fueron numerosos los ‘memes’ mofándose de las dificultades para obtener los billetes a 25 euros que solo se venden una vez al mes durante este año.

