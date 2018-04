UGT Y CCOO RECELAN DE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO SOBRE LA RENTA COMPLEMENTARIA DE DESEMPLEO

Google Plus

Los sindicatos UGT y CCOO mostraron este miércoles reticencias sobre la propuesta del Gobierno de poner en marcha la Renta Complementaria de Desempleo (RED), que fusiona el Plan Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI).



La ayuda tiene una cuantía de 430 euros igual para todos los perceptores, sin tener en cuenta si tienen cargas familiares o no. En un comunicado, UGT indicó que esta propuesta “no da respuesta a la necesaria reforma de la protección por desempleo, ya que tan solo aborda, y parcialmente, la protección asistencial”.

Así lo ha planteado la organización en la Mesa de Diálogo Social para un Plan de Choque por el Empleo, donde además ha defendido que “la RED no puede derivar en una reducción de la cobertura ni en un recorte de gasto respecto a la situación previa”.

Por su parte, CCOO advirtió de que la propuesta del Gobierno “podría dejar sin cobertura a desempleados que hoy sí la tienen”. Además, el sindicato señaló que “la puesta en marcha de la RED no puede implicar que se dé por cerrado el proceso de revisión y reforma del sistema de protección por desempleo, una de las reivindicaciones de CCOO en el proceso de diálogo social”.

Pese a que el Ministerio ha presentado esta propuesta como un intento de reordenación de las prestaciones asistenciales que perciben las personas desempleadas, a juicio de CCOO “queda todavía muy lejos de ese objetivo y, de hecho, presenta importantes limitaciones que deben corregirse”.



