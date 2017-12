LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS POR EL ALCOHOL SUBIÓ UN 7% HASTA NOVIEMBRE Y LA DEL TABACO DESCENDIÓ UN 1,7%

Google Plus

La Agencia Tributaria recaudó 762,8 millones de euros entre enero y noviembre de 2017 con el impuesto especial sobre el alcohol, lo que supone un 7% más que en el mismo periodo de 2016 (712,7 millones).



Así se desprende del 'Informe Mensual de Recaudación Tributaria’ de noviembre de 2017 en el que se detalla que de la cuantía total, 305,8 millones los recaudó el Estado, 447,8 millones las comunidades autónomas y 9,1 millones lo hicieron las corporaciones locales.

Cabe recordar que en este impuesto no se incluye lo recaudado por la venta de cerveza, que el informe recoge aparte, y que alcanzó los 285,1millones de euros, un 1,5% más que en los once primeros meses de 2016.

Por otro lado, la recaudación hasta noviembre por el impuesto sobre las labores del tabaco alcanzó los 5.976,1 millones, lo que supone un descenso del 1,7% con respecto al mismo periodo del año anterior (6.082,8 millones). Concretamente, en los once primeros meses de 2017 el Estado recaudó 2.180,4 millones a través del tabaco, 3.713,8 millones las comunidades autónomas y 81,7 millones las corporaciones locales.



