LA CEOE DICE QUE HABRÁ QUE VER SI ES “REALMENTE POSIBLE” UNA RENTA MÍNIMA EN ESPAÑA CON EL DÉFICIT ACTUAL

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, aseguró este martes, en relación a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de renta mínima de CCOO y UGT apoyada por el PSOE, que en su organización están “absolutamente de acuerdo” con ayudar a quienes no tengan medios para subsistir, pero habrá que ver “si eso es realmente posible hacerlo o no en la situación económica de déficit” actual.

En declaraciones a los periodistas, Rosell indicó que la clave es determinar "esas buenas intenciones cómo quedan reflejadas desde el punto de vista presupuestario, cómo lo hacemos, cuánto vale, para qué, cuánto tiempo”.

Por otra parte, en relación a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2016, que se conocerán este jueves, el responsable de la patronal aseguró que la campaña de Navidad “ha ido bien”, pero que la tendencia es que en diciembre haya más empleo que en enero.

“Creo que la fortaleza en la creación de empleo está ahí”, agregó Rosell. “Este año no vamos a crear los empleos que creamos el año pasado, pero nuestras previsiones están por encima de los 400.000” puestos de trabajo en 2017, y aunque la economía española no crecerá “tan fuertemente como en 2016”, la tendencia es “positiva”.

Finalmente, preguntado por las últimas decisiones adoptadas por el presidente norteamericano, Donald Trump, respecto a los tratados comerciales internacionales, Rosell explicó que Trump “quiere hacer acuerdos país por país; eso, en principio, es más complicado”, pero “vamos a ver cómo se resuelve" y "si eso funciona o no funciona”.

