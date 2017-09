EL PRAT. EULEN READMITE A LOS DOS DESPEDIDOS Y RECTIFICARÁ LAS NÓMINAS DE AGOSTO PARA INCORPORAR EL COMPLEMENTO DE 200 EUROS

Eulen ha readmitido ya a los dos trabajadores que fueron despedidos por no cumplir los servicios mínimos en la huelga de seguridad privada del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y rectificará las nóminas de agosto, ya emitidas, para incorporar los 200 euros de complemento que recoge el laudo arbitral.

De esta manera, según informó este viernes la compañía en un comunicado, se da cumplimiento, como es obligado, al laudo dictado por el mediador Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES).

Eulen ha procedido a readmitir a los dos trabajadores que fueron despedidos por no presentarse a su puesto de trabajo habiendo sido designados dentro de los servicios mínimos, dictados en el marco de la huelga.

Además, ha dejado sin efecto las tres sanciones impuestas, que se encontraban suspendidas aún no materializadas, y los dos expedientes sancionadores abiertos, atendiéndose al laudo emitido.

Por otra parte, la compañía indicó que al estar ya emitidas las nóminas de los trabajadores del mes de agosto, se han dado las instrucciones internas precisas para que se rectifiquen las mismas, incorporando la cantidad correspondiente al complemento de puesto de trabajo establecido en el laudo.

En concreto, el laudo de arbitraje obligatorio impone un complemento salarial de puesto de trabajo con una cuantía de 200 euros para todos los trabajadores por 12 meses.

Eulen explicó también que va a desistir de la demanda, que en estos momentos está suspendida de mutuo acuerdo, interpuesta contra el Comité de Huelga. La empresa informó también de que no adoptarán nuevas medidas de conflicto relacionadas con las materias objeto del laudo.

