RATO: “YO NO SOY UN POLÍTICO DELINCUENTE”

Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno, expresidente de Bankia y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo este martes que “yo no soy un político delincuente” y pidió a los diputados que si le quieren acusar de algún delito vayan a los tribunales.



En la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera, Rato respondía así a las intervenciones de algunos portavoces de los grupos parlamentarios en la comparecencia, como la de la parlamentaria de ERC Ester Capella.

“Yo no soy un político delincuente”, señaló, para agregar que le acusan por aspectos que se consideran “no legales” aunque él cree que sí son legales, que se refieren a su etapa fuera de la política y sí relacionada con Bankia.

“Nadie me ha acusado de nada en esos 30 años” en política, comentó el exvicepresidente económico, quien reconoció que está condenado por la causa de las ‘tarjetas black’ en Bankia pero que es “una sentencia recurrida”.

Rato dijo a Capella que “me está insultando y no se lo puedo consentir”. “No me han acusado ni condenado como político”, apuntó, para añadir que una valoración así “moralmente es muy grave”.

El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, trasladó a Rato que “no beneficia a nadie que venga a aquí a darnos lecciones a los demás”, para hacer referencia a los gastos de las ‘tarjetas black’ de los consejeros de Bankia.

Además, Roldán afirmó que el Consejo de Administración de Bankia durante la etapa de Rato era un “cártel organizado” para, entre otras cosas, mantener el poder y “seguir extendiendo créditos politizados”.

El expresidente de Bankia respondió que el Consejo de la entidad era “profesional”, conformado con catedráticos, exministros y personas procedentes del sector financiero.

Respecto al coste del ‘rescate’ al sector financiero español, apuntó que la cuantía pública destinada será “mayor” de los 60.000 millones de los que se hablan, y quiso recordar el impacto en los inversores. Éstos, comentó, han perdido 100.000 millones de valoración de acciones y otros 70.000 de ampliaciones de capital. “Eso es el mercado, amigo”, dijo al diputado de Ciudadanos.

INVESTIGACIÓN DE HACIENDA

Mientras, en su respuesta al diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón, Rato aseguró que “me hago responsable de todas las decisiones que he tomado”. También quiso dejar claro, antes las apreciaciones de Garzón, que su actitud “no es soberbia”, para añadir que “es más bien de supervivencia” y que tiene derecho a decir lo que sabe.

A preguntas también de Garzón, Rato expuso sus problemas con la Agencia Tributaria, para recordar que lo detuvieron en su casa y que aún “no han sido capaces de decir de qué se me va a acusar de delito fiscal”. “Hacienda me tiene que decir qué dinero le debo”, apuntó el exvicepresidente económico, quien aseguró que “he pagado todos mis impuestos”.

En todo caso, comentó que tiene “una discusión con Hacienda por la remuneración a través de sociedades profesionales, como muchísima gente”. Sobre este tema, en su respuesta al portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, defendió que “yo no tenía dinero fuera de España cuando era ministro” y que cuando se fue a trabajar al extranjero, lo tuvo. Por ello, aseguró que el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sobre ello es “falso y lo estoy demostrando”.

Saura tildó a Rato de “presunto delincuente compulsivo”, y pese a la petición realizada por la presidente de la comisión, Ana Oramas, para que lo retirara, éste se negó porque, explicó, el retrato que de él hace la Agencia Tributaria así lo muestra.



