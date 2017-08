RAJOY TACHA DE "RADICALES Y EXTREMISTAS" A QUIENES CRITICAN EL TURISMO QUE GENERA 2,5 MILLONES DE EMPLEOS EN ESPAÑA

Google Plus

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, tachó este domingo de "radicales y extremistas" a los partidos políticos que, como la CUP o Podemos, cuestionan el turismo en España y les recordó que este sector genera "más de 2,5 millones" de empleos directos.

Rajoy hizo estas declaraciones durante un acto del Partido Popular en Cotobade (Pontevedra) que compartió con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al día siguiente de que ambos participaran en Barcelona en la manifestación contra el terrorismo organizada por la Generalitat de Carles Puigdemont y el Ayuntamiento de Ada Colau.

En su discurso ante unos cientos de militantes del PP, aseguró que el Ejecutivo que dirige no se va a "distraer de lo importante" y va a seguir centrado en impulsar el crecimiento económico de España y la creación de empleo, para reducir aún más el paro y alcanzar su objetivo de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social en 2020.

Al repasar la situación económica del país y recordar cómo ha cambiado desde que el PP ganó las elecciones generales de 2011, en plena crisis económica, Rajoy cargó contra los partidos políticos que cuestionan a uno de los principales sectores del país.

"Ahora la nueva política consiste en meterse con el turimo", ironizó. "El turismo no es solo turismo: es innovación, que nos hace falta y mucha; es comunicación; son infraestructuras; es formación; tenemos una industria que no se agota en sí misma y mejora toda la economía. El turismo enriquece a Galicia y a España".

Rajoy manifestó que "quienes van contra el turismo son unos radicales y extremistas que sólo saben hablar de fronteras en un mundo que nos las tiene y cada vez tendrá menos".

Además, reafirmó la vocación turística que, a su juicio, tiene España y debe seguir teniendo la economía nacional porque "somos uno de los líderes turísticos" del mundo y "somos el país más acogedor y queremos seguir siéndolo aunque les pese a algunos".

